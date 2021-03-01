В 2021 году мэрия Казани планирует изъять свыше 200 земельных участков для продолжения трассы М-7

В 2020 году исполком Казани заключил 58 соглашений об изъятии земельных участков на пути строительства автодорог БКК и М-7 «Волга», рассказал сегодня во время «делового понедельника» председатель комитета земельных и имущественных отношений Ринат Галяутдинов. В этом году планируется изъять 262 земельных участка для продолжения федеральной трассы М-7.

В 2020 году оформлены участки для строительства парка «Урам», полилингвального комплекса «Адымнар», для реконструкции ДК Железнодорожников, молодежного центра «Юлдаш», ДК им. Саид-Галеева, КЦ «Чулпан», подростковых клубов и национальной библиотеки, а также для строительства спортобъектов и для воссоздания Собора казанской иконы Божьей Матери.

Кроме того, предоставлены 53 земельных участка площадью более 50 га для общественных пространств в Дербышках, в сквере «Авангард», на набережной озера Нижний Кабан.

1 015 многодетных семей в минувшем году были приглашены на выбор земельных участков. Из них 557 выбрали земельные участки (в 2019 году — 704), 206 семей отказались, 252 семьи не явились на комиссию. 347 семей планируется пригласить в первом квартале этого года. В 2021 году планируется предоставить 847 участков многодетным семьям в Лаишевском и Высокогорском районах, а также освоить для этого еще 963 га в Высокогорском районе.

В начале февраля Кабмин Татарстана постановил изъять земельный участок у ЗРПИФ «ТФБ — Рентный инвестиционный фонд». Он потребовался для строительства дороги Сорочьи Горы — Шали.