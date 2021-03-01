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В Татарстане рассмотрят вопрос снятия ограничений после мартовских праздников

11:15, 01.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане рассмотрят вопрос снятия ограничений после мартовских праздников
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор по Татарстану принял решение в период мартовских праздников никакие «коронавирусные» ограничения не снимать и вернуться к этой теме после мартовских праздников. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции.

«Согласитесь, что на фоне приподнятного весеннего настроения снимать ограничительные мероприятия — все ринутся во все тяжкие», — отметила она.

Ранее Патяшина ответила недавно на вопрос о том, когда в республике разрешат работать ночным клубам с 0.00 до 6.00: «Если ситуация будет такая же позитивная, то, безусловно, в марте будет рассмотрен вопрос о снятии ограничительных мероприятий. Но в отношении ночных клубов — я не думаю, что это то заведение, которое на сегодня имеет первоочередное значение для большей части населения».

Между тем на коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ был поднят вопрос о возможности отмены запрета на работу общепита ночью. Тогда бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев отметил, что решение по этой мере в республике будет принято до 31 марта. Перед этим президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с предпринимателями.

ОбществоМедицина Татарстан
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