Жители Татарстана жалуются на сбои в работе СДЭК
Это уже 66% сообщений от общего числа жалоб на сбои из региона
Жители Татарстана жалуются на сбои в работе СДЭК, следует из данных сайта Downdetector.
На данный момент это уже 66% от общего числа жалоб на сбои в работе интернет-сервисов из региона. Такая ситуация наблюдается в целом по всей стране: жалобы поступили уже от 3,5 тыс. пользователей сайта.
Ранее жители Татарстана жаловались на сбои в работе Telegram, Duolingo и World of Warcraft.
