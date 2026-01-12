Новости технологий

Жители Татарстана жалуются на сбои в работе СДЭК

12:48, 12.01.2026

Это уже 66% сообщений от общего числа жалоб на сбои из региона

Жители Татарстана жалуются на сбои в работе СДЭК
Фото: Реальное время

Жители Татарстана жалуются на сбои в работе СДЭК, следует из данных сайта Downdetector.

На данный момент это уже 66% от общего числа жалоб на сбои в работе интернет-сервисов из региона. Такая ситуация наблюдается в целом по всей стране: жалобы поступили уже от 3,5 тыс. пользователей сайта.

скриншот c сайта Downdetector

Ранее жители Татарстана жаловались на сбои в работе Telegram, Duolingo и World of Warcraft.

Наталья Жирнова

