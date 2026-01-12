Ряд домов в Ново-Савиновском районе Казани временно отключат от водоснабжения

Ограничения будут действовать с 14 по 15 января

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением работ по подключению ресторана к централизованной системе водоснабжения будет временно прекращена подача воды в нескольких домах Ново-Савиновского района, сообщает Казанский Водоканал.

В период с 9:00 14 января до 11:00 15 января без водоснабжения останутся следующие адреса:

улица Ф.Амирхана, дом 69а;

проспект Ямашева, дома 69, 69б, 69в.

Жителей просят учесть данную информацию при планировании бытовых дел и сделать необходимый запас воды заранее. Ранее татарстанцам рассказали о возможностях перерасчета платы за отопление.

Наталья Жирнова