Валдис Пельш снимет документальный фильм о Татарстане

Телеведущий Валдис Пельш сегодня рассказал казанским журналистам, что собирается снять документальный фильм о Татарстане. Кинокартину планируют выпустить в конце 2021 года

Как рассказал Пельш на встрече с журналистами, примерно год назад он предложил президенту республики Рустаму Минниханову снять фильм о Татарстане. Идея была одобрена, однако локдаун, пандемия и карантин остановили едва начавшуюся работу над картиной.

По словам шоумена и телеведущего, фильм о Татарстане расскажет прежде всего о Национальной библиотеке Татарстана.

«Я фразу для фильма придумал: «Я спокоен за здоровье нации, если лучший вид на столицу открывается с крыши библиотеки», — сказал Пельш, уточнив, что имел в виду именно Казань.

Сейчас ведется активная подготовительная работа: пишутся истории, готовятся локации. Спонсором фильма выступит «Ак Барс Банк», полностью бюджет пока не утвержден. В сентябре создатели фильма планируют закончить съемки. Фильм выйдет на экраны в декабре-январе.

Ранее на телеканале «Россия 24» вышел фильм журналиста Алексея Михалева «Татарстан: путь к согласию». Главными героями киноленты стали жители республики.

Ольга Плешкова