Психолог дала советы по снижению тревожности после новогодних праздников

Фото: Динар Фатыхов

Доцент Московского института психоанализа Татьяна Попова поделилась с ТАСС рекомендациями по борьбе с постпраздничной тревожностью. По ее словам, справиться с эмоциональным дискомфортом после праздников помогут специальные техники переключения внимания.

Специалист предлагает использовать творческое воображение: нужно представить место или пространство, где человек чувствует себя комфортно и спокойно. Это может быть связано с определенным предметом или словом-символом. Достаточно уделить такой практике несколько минут, чтобы мозг начал работать в правильном направлении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После визуализации рекомендуется выполнить дыхательные упражнения и сосредоточиться на ощущениях в теле. Психолог советует представить что-то приятное: например, падающие лепестки сакуры, теплые солнечные лучи или морской пейзаж. После этого можно возвращаться к повседневным делам.

Для стабилизации эмоционального состояния эксперт рекомендует находить маленькие радости в повседневной жизни: наблюдать за падающим снегом, рассматривать снежинки, планировать приятные занятия. Это может быть просмотр любимого фильма, чтение новой книги, поход в кино или музей. Также справиться с негативными эмоциями помогают творческие занятия: пение, танцы, рисование и другие виды художественного самовыражения.

Ранее исследование показало, что пятая часть казанских служащих мечтает вернуться на работу после новогодних праздников раньше срока.

Наталья Жирнова