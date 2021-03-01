Умерла экс-солистка группы Little Big

В Санкт-Петербурге умерла экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос. Ей было 39 лет.

В последнее время женщина из-за проблем со спиной не выходила из дома. Ее навещала волонтер, которая вчера, 28 февраля, нашла ее мертвой. У Анны была третья группа инвалидности. О причинах смерти неизвестно, сообщает «Пятый канал».

Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.

Напомним, Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. На момент отмены конкурса из-за коронавируса их клип на песню Uno был самым популярным среди участников.

