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Умерла экс-солистка группы Little Big

10:48, 01.03.2021
Умерла экс-солистка группы Little Big
Фото: instagram.com/annakast

В Санкт-Петербурге умерла экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос. Ей было 39 лет.

В последнее время женщина из-за проблем со спиной не выходила из дома. Ее навещала волонтер, которая вчера, 28 февраля, нашла ее мертвой. У Анны была третья группа инвалидности. О причинах смерти неизвестно, сообщает «Пятый канал».

Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.

Напомним, Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять панк-рэйв-группа из Санкт-Петербурга Little Big. На момент отмены конкурса из-за коронавируса их клип на песню Uno был самым популярным среди участников.

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