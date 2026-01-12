В новогодние праздники в Татарстане «поймали» более 400 нетрезвых водителей

За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей

Фото: Михаил Захаров

В период новогодних праздников сотрудники ГИБДД Татарстана выявили 416 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает о серьезных последствиях управления автомобилем в нетрезвом виде. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей. При повторном нарушении закона предусмотрена уголовная ответственность с возможным лишением свободы на срок до трех лет.

Аналогичное наказание грозит водителям, отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Напомним, что в первую неделю 2026 года было выявлено 299 нетрезвых водителей, а за последние дни «каникул» это количество увеличилось на 117 человек.

Наталья Жирнова