Апелляционный суд утвердил изъятие акций «Башкирской содовой компании» в пользу России

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение Арбитражного суда об истребовании из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК) в пользу России. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Жалобу подали АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия» и БСК, она была отклонена. В итоге решение о национализации компании вступило в законную силу.



Фото: soda.ru

Арбитражный суд Башкирии арестовал акции БСК в начале сентября. В начале декабря суд по иску Генпрокуратуры РФ отменил приватизацию компании. Подробнее о судебном разбирательстве с участием БСК читайте в материале «Реального времени».