ДТП парализовало движение на трассе М‑12 в сторону Казани

Для водителей, следующих по маршруту, организован альтернативный путь движения

Фото: Михаил Захаров

На федеральной трассе М-12 «Восток» произошло ДТП, в результате которого временно прекращено движение транспорта. Авария зафиксирована на 446-м километре трассы по направлению к Казани. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Для водителей, следующих по маршруту, организован альтернативный путь движения. Объезд доступен через 442-й километр трассы М-12 «Восток».

Напомним, что во время новогодних праздников в Татарстане несколько раз перекрывали федеральные трассы из-за непогоды. Самый пик перекрытий пришелся на 4 января: тогда трассу Алексеевское — Альметьевск перекрыли для всех видов транспорта.

Наталья Жирнова