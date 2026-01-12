В Нижнекамске резко снизилось число жалоб на ЖКХ в новогодние праздники

В период новогодних праздников в Нижнекамске зафиксировано существенное улучшение ситуации с ЖКУ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений жителей сократилось в пять раз.

Как сообщил глава района Радмир Беляев, если в праздничные дни 2024—2025 годов в службы ЖКХ поступило 1 416 обращений (преимущественно по вопросам отопления), то в текущем году их число составило всего 298.

По данным руководителя исполкома Нижнекамска Рената Шакирова, за праздничные дни произошло 13 коммунальных отключений. Среди них: два случая отключения горячей воды, два — холодной воды, восемь случаев проблем с отоплением и одно отключение электроэнергии. Все инциденты носили кратковременный характер, массовых аварий удалось избежать.

Наталья Жирнова