В новогодние выходные Казань посетили более 200 тыс. туристов

Их совокупные расходы превысили 1,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По данным «Сбераналитики», с 31 декабря по 11 января Казань посетили более 200 тыс. туристов — это на 16,7% больше, чем годом ранее. Такие данные на совещании в мэрии озвучил глава комитета по туризму города Александр Шавлиашвили.

В числе популярных у гостей площадок — главная елка у Центра семьи «Казан», каток на Черном озере, Московский рынок. Совокупные расходы туристов превысили 1,5 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Средняя загрузка средств размещения в прошедшие дни — около 60%. Данный показатель нельзя считать оптимальным для пикового периода, — рассказал докладчик.

По его словам, влияние оказывает сегмент посуточной аренды жилья, который остается вне правого регулирования. При этом 3 и 4 января загрузка гостиниц составила более 90% — это подтверждает, что в отдельные дни сохраняется высокий спрос, подчеркнул Александр Шавлиашвили.



— Наверное, нужно с депутатами начать работу по серому рынку сдачи квартир. Думаю, тут есть поле деятельности, — заявил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Напомним, в новогодние праздники Казань вошла в пятерку самых популярных российских направлений для путешественников, отправляющихся в отпуск в одиночку. На нее пришлось 3,6% бронирований.

Галия Гарифуллина