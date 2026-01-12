Власти о поддержании чистоты в Казани: «Время для уговаривания прошло, пора наказывать»

Неудовлетворительные результаты показали ТСЖ «Парус», УК «Дружный двор», УК «Оазис»

Фото: Артем Дергунов

В новогодние праздники Казань накрыли снегопады — часть управляющих компаний отработали слаженно, другие с вызовом не справились. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ Ильсур Хисматуллин.

— Стоит отметить слаженную работу крупных управляющих компаний Советского района, УК Московского района, УК «Уютный дом». Однако ТСЖ «Парус», УК «Дружный двор», УК «Оазис» показали неудовлетворительные результаты, чем вызвали большое количество жалоб со стороны жителей, — заявил он.

По данным «Открытой Казани», с 31 декабря по 11 января от горожан поступила 121 жалоба на вывоз ТКО и более 2 тыс. обращений на уборку придомовых территорий.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

— С вывозом мусора в этом году сработали удовлетворительно. Были объективные задержки по причине невозможности подъезда к мусорным площадкам, но оперативно вопросы снимались. Там, где УК умеют договариваться, проблем не было. Там, где ищут виноватых, уходят от проблем, не расчищаются дворы, — прокомментировал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Он попросил административно-техническую инспекцию проверить, в каком состоянии поддерживают территории у жилых домов, коммерческих объектов. «Время для уговаривания прошло, пора наказывать там, где все запущено», — подчеркнул Рустем Гафаров.

Он также заявил, что в Казани выход дворников не дотягивает до 100%, и призвал глав районов проанализировать, почему так происходит.



Напомним, месяц назад в Казани заявляли о нехватке водителей, механизаторов и дорожных рабочих.

— Мы умеем проводить БРИКС, Универсиаду, Сабантуи. Но как только начинается зима и выпадет первый огромный снег, возникает ощущение, что мы — золотая команда двоечников, не способная ни на что. А в принципе это не новость — большой снегопад, — говорил тогда мэр города Ильсур Метшин.



Галия Гарифуллина