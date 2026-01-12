Бингэм из УНИКСа вновь попал в символическую пятерку Единой лиги — уже в пятый раз

Награда была присуждена по итогам игровой недели с 5 по 11 января

Центровой баскетбольного клуба УНИКС Маркус Бингэм в пятый раз удостоился включения в символическую пятерку недели Единой лиги. Награда была присуждена по итогам игровой недели с 5 по 11 января, когда казанская команда провела два выездных матча. В поединке против «Локомотива‑Кубани» УНИКС одержал победу со счетом 81:77, а встречу с «Самарой» завершил с еще более убедительным результатом — 105:80.

В этих играх Бингэм набрал в сумме 20 очков, совершив 9,5 подбора и отдав 2,5 передачи; его общий рейтинг эффективности достиг 29 баллов. Последний раз центровой УНИКСа попадал в символическую пятерку в декабре, когда его команда обыграла саратовский «Автодор» со счетом 74:58.

Помимо Бингэма, в пятерку лучших игроков недели вошли еще два легионера: Мело Тримбл из ЦСКА и Террелл Картер из «Бетсити Пармы». Также в список попали два российских баскетболиста — Егор Рыжов из «Енисея» и Андрей Мартюк из «Зенита».

Стоит отметить, что на предыдущей неделе (с 29 декабря по 4 января) в символическую пятерку входили сразу два представителя УНИКСа — форвард Дишон Пьер, который сейчас восстанавливается после травмы, и форвард Дмитрий Кулагин.

Рената Валеева