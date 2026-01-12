«Гамнет» и «Битва за битвой» забрали главные награды «Золотого глобуса»

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

В Лос-Анджелесе состоялась 83-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Главным триумфатором в номинации «Лучший драматический фильм» стала картина «Гамнет» режиссера Хлои Чжао, основанная на романе Мэгги О’Фаррелл. Фильм рассказывает вымышленную историю сына Уильяма Шекспира Хемнета, умершего в юном возрасте.

В категории комедий лучшим признан фильм «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона. Картина получила сразу три награды: за лучший фильм в категории комедия/мюзикл, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Сюжет фильма повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, которому спустя 16 лет после побега приходится вновь объединиться с соратниками для спасения дочери.

В актерских номинациях победителями стали: Джесси Бакли (лучшая женская роль в драме — «Гамнет»), Вагнер Моура (лучшая мужская роль в драме — «Секретный агент»), Тимоти Шаламе (лучшая мужская роль в комедии — «Марти Великолепный») и Роуз Бирн (лучшая женская роль в комедии — «Я бы тебя пнула, если бы могла»).

Лучшим фильмом на иностранном языке признана бразильская картина «Секретный агент».

Наталья Жирнова