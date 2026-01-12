В Татарстане обнаружили сотни случаев фальсификации и нарушений санитарных норм

Также проведена работа по контролю оборота лекарственных средств и продажи товаров без соответствующих разрешений

Фото: Динар Фатыхов

Управление Россельхознадзора по Татарстану подвело предварительные итоги своей деятельности за 2025 год. За этот период специалисты ведомства провели широкий спектр контрольных мероприятий в различных сферах сельского хозяйства и ветеринарии региона, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Татарстану.

В частности, были проведены проверки и профилактические мероприятия среди предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота, свиней, лошадей и птиц, а также изготовителей мясной и молочной продукции. Всего за отчетный период проведена 61 выездная проверка, 15 профилактических визитов и 562 выезда без взаимодействия с контролирующими органами. Выдано 985 предостережений о возможных нарушениях обязательных требований.

Также осуществлялся контроль оборота лекарственных средств и продажи товаров без соответствующих разрешений. Обнаружено 312 нелегальных интернет-магазинов, торгующих лекарствами без наличия лицензии. Проведен отбор 1,7 тысячи проб пищевых продуктов и кормов, в 84 случаях в результате лабораторного анализа выявлено несоответствие требованиям качества и безопасности.

Особое внимание уделялось контролю на государственных границах и перевозкам продукции животноводческого происхождения. В течение года проверено более 10 тысяч тонн импортного мяса и молока, а также 1,5 тысячи голов сельскохозяйственного скота и почти 3 миллиона яиц.

Кроме того, организованы аттестационные мероприятия для мясоперерабатывающих предприятий и заводов, производящих корма и добавки для животных с целью допуска их продукции к экспорту и импорту. Аттестовано 23 производства различного профиля.

Экспортные поставки зерна и продуктов его переработки составили более 100 тысяч тонн, включая поставку первой партии зерновых культур в Китай общим объемом около 2,7 тысячи тонн овса и 11,5 тысячи тонн семян льна.

Работа велась и в области охраны земельных ресурсов. Под контролем оказалось более 60 тысяч гектаров заброшенных территорий, из которых в сельскохозяйственный оборот возвращено порядка 12 тысяч гектаров земли. Были выявлены и ликвидированы 43 несанкционированные свалки площадью свыше 6,2 гектара.

Общее количество проведенных контрольных мероприятий превысило 2 тысячи, составлено 39 административных постановлений, выдано 98 предписаний об устранении нарушений и объявлено 635 предостережений.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане планируют собрать 4,3 млн тонн зерна в 2026 году.



Ариана Ранцева