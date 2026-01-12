В Мирном введут ограничения движения в связи с этапом Кубка России по лыжным гонкам

В период проведения VI этапа Кубка России по лыжным гонкам в поселке Мирный будут действовать временные ограничения для автомобилистов. Соревнования состоятся с 15 по 18 января, однако ограничения движения и стоянки транспорта будут введены заранее. Об этом сообщает казанский комитет по транспорту.

Согласно установленным правилам, с 14 по 19 января ежедневно с 06:00 до 18:00 на участке от въезда в спортивный центр «Динамо» до ул. Рубежной в жилом массиве Мирный движение и парковка транспортных средств без специальных пропусков будут ограничены.



Наталья Жирнова