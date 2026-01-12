Новости технологий

Против «ВКонтакте» возбудили дело о распространении мошеннической рекламы

08:17, 12.01.2026

По оценкам юристов, за данное нарушение компании может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей

Фото: Реальное время

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы в конце 2025 года инициировало дело против социальной сети «ВКонтакте», заметил «Ъ». Причиной стало размещение таргетированной рекламы мошеннической схемы заработка, которая привела к значительным финансовым потерям одного из пользователей.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили о проведении внутреннего расследования и готовности предоставить регулятору необходимые пояснения. На текущий момент, как утверждают представители соцсети, подобные рекламные объявления в лентах пользователей отсутствуют.

По оценкам юристов, за данное нарушение компании может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что подобные мошеннические объявления могут часто появляться на площадке из-за большого количества пользователей социальной сети.

Ранее казанцы выбрали Mах как самое популярное средство коммуникации. Известно, что, помимо Mах, казанские пользователи чаще всего выбирают соцсети VK Group.

Наталья Жирнова

