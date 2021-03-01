Патяшина: пожилое население нужно сподвигнуть, чтобы они решились на вакцинацию от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что пожилое население нужно сподвигнуть, чтобы они решились на вакцинацию от коронавируса.

«Дорогие журналисты, очень нужна ваша помощь, чтобы привлечь на вакцинацию лиц старше 60—65 лет. Трудовые коллективы — это здорово, добиваемся охвата вакцинацией, но у нас есть пожилое население, которое находится дома, и их нужно сподвигнуть, чтобы они подошли к своему участковому терапевту и решились на это [вакцинацию]», — заявила она.

За последние сутки в Татарстане провакцинировано 110 человек. Всего в республике по состоянию на 1 марта от коронавируса привились 81 753 человека. Вторую дозу получили 13 742 человека. Среди них граждан старше 60 лет — 42%.