Глава Пенсионного фонда Максим Топилин уходит в отставку

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность. В среду вечером он объявил о своем уходе сотрудникам фонда, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Официальных подтверждений отставки руководителя ПФР пока нет.

Напомним, Максим Топилин до 2020 года занимал пост министра труда и соцзащиты. В январе прошлого года новый премьер Михаил Мишустин назначил его руководителем ПФР.