Новости общества

17:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин уходит в отставку

17:17, 11.02.2021
Глава Пенсионного фонда Максим Топилин уходит в отставку
Фото: duma.gov.ru

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность. В среду вечером он объявил о своем уходе сотрудникам фонда, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Официальных подтверждений отставки руководителя ПФР пока нет.

Напомним, Максим Топилин до 2020 года занимал пост министра труда и соцзащиты. В январе прошлого года новый премьер Михаил Мишустин назначил его руководителем ПФР.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также