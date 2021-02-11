Глава Пенсионного фонда Максим Топилин уходит в отставку
Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность. В среду вечером он объявил о своем уходе сотрудникам фонда, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Официальных подтверждений отставки руководителя ПФР пока нет.
Напомним, Максим Топилин до 2020 года занимал пост министра труда и соцзащиты. В январе прошлого года новый премьер Михаил Мишустин назначил его руководителем ПФР.ОбществоВласть
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