Reuters: число погибших в Иране превысило 500 человек

Фото: Мария Зверева

По последним данным, количество погибших в ходе протестных акций в Иране достигло 538 человек. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, среди 490 жертв протестов и 48 представителей сил безопасности.

Правозащитная организация HRANA подтвердила указанные данные о погибших. Параллельно с ростом числа жертв протестов продолжается массовая практика задержаний: известно о более чем 10,6 тысячи арестованных участников акций.

Ранее телеканал CNN информировал о 78 погибших в ходе протестных мероприятий, отмечая, что демонстрации охватили свыше 180 городов по всей территории Ирана. Ситуация в стране продолжает оставаться напряженной, сопровождаясь значительными человеческими потерями и массовыми арестами.



Наталья Жирнова