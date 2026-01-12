Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox в России

Решение об ограничениях было принято в начале декабря

Фото: скриншот из приложения Roblox

Роскомнадзор сообщил об отсутствии предпосылок для снятия ограничений с популярной игровой платформы Roblox на территории России.

Как сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости», регулятор подтвердил, что на текущий момент не существует обстоятельств, которые могли бы послужить основанием для возобновления доступа российских пользователей к этой онлайн-платформе.

Решение о блокировке Roblox было принято ранее в соответствии с действующим законодательством России 3 декабря.

Наталья Жирнова