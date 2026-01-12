Министром экологии Татарстана назначили Азата Зиганшина

Он сменил на этом посту Александра Шадрикова, который возглавит департамент водных ресурсов Минприроды России

Министром экологии и природных ресурсов Татарстана назначили Азата Зиганшина. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Как сообщает пресс-служба Минэкологии, сегодня нового руководителя представят коллективу.

Зиганшин сменил на этом посту Александра Шадрикова, который возглавит департамент водных ресурсов Минприроды России.

Напомним, что предыдущий министр покинул кресло 3 января. Он возглавлял министерство с 2018 года. Под руководством Александра Шадрикова в Татарстане были реализованы федеральные проекты по оздоровлению Волги, рекультивации иловых полей, демонтаж озерного нефтепровода в Нижнекамском водохранилище и многое другое.

29 декабря на онлайн-конференции «Реального времени» Александр Шадриков подвел итоги работы министерства с 2018 года. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова