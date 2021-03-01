Магдеев раскритиковал работу «Челныводоканала» за большие сроки устранения аварии в детсаду

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал «Челныводоканал» за сроки устранения аварии в детском саду №52, в результате которой не было воды. Об этом говорится на сайте мэрии.

«Нормативный срок устранения такой аварии 12—14 часов. Они занимались 40 часов, это выше норматива. Прокуратура соответствующие меры реагирования предпримет. Мы нисколько не сомневаемся в высокой компетенции специалистов «Челныводоканала», — заявил Магдеев.



По его словам, «аварийный запас должен быть, техника должна быть, люди должны быть обучены, оперативность должна быть и понимание, что это учреждение бюджетной сферы, там дети».

Это неудобства родителям, которые должны идти утром на работу. Проанализируйте, соответствующую профессиональную оценку я попросил бы вас как федеральный орган дать», — сказал мэр, обращаясь к руководителю городского Роспотребнадзора Ильгизяру Бариеву.

Напомним, детский сад №52 в Челнах остался без воды из-за аномальных морозов. Причину выяснить сразу не удалось: все трубы были целы. Сотрудники предприятия «Челныводоканал» искали причину ЧП до ночи. Выяснилось, что водопровод просто замерз.