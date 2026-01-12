В Краснодаре задерживается самолет в Казань

Аналогичная ситуация с рейсом из столицы Татарстана в сторону юга страны

В краснодарском аэропорту сегодня утром возникли существенные задержки авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на 9:50 по московскому времени в общей сложности 17 рейсов идут с опозданием.

Среди задержанных рейсов — два направления в Казань. В сторону Татарстана самолет вылетит на 2,5 часа позже — в 16:30 вместо 14:00. Ответный рейс из Казани прилетит в Краснодар в 15:19 вместо 13:00.

На данный момент информация об отменах рейсов в аэропорту Краснодара отсутствует. Крайние большие задержи в казанском аэропорту фиксировали 11 января — тогда не по расписанию вылетали и прилетали семь рейсов.

Наталья Жирнова