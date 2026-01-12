Сегодня в Татарстане ожидается до -3 градусов

Небольшой и умеренный снег, местами сильный, в отдельных районах метель

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Днем небольшой и умеренный снег, местами сильный, в отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с. Днем температура составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.



Ариана Ранцева