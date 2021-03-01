В России утверждена новая программа поддержки бизнеса на 7,7 млрд рублей

Правительство России утвердило новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. На программу будет направлено 7,7 млрд рублей.

Новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0» подразумевает возможность получить предпринимателям из наиболее пострадавших областей льготные кредиты по ставке 3%. В первые полгода заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно, сообщается на сайте правительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Участвовать в программе смогут как крупные компании, так и небольшие из наименее восстановившихся отраслей, в числе которых гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества трудоустроенных сотрудников. Максимально можно будет оформить 500 млн рублей. Главное условие получение займа — сохранение не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.



Оформить кредит можно будет с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до одного года.

Ранее СМИ сообщали, что правительство России подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В списке инициатив значатся возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей.



Ольга Плешкова