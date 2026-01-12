От лидерства АвтоВАЗа до проблем с утильсбором: как завершает год авторынок Татарстана

Шесть брендов из топ‑10 по спросу в республике завершили год с минусовым показателем продаж

Прошедший год принес отечественному автомобильному рынку множество сюрпризов: от ухода «китайцев» до повышения утильсбора. Российские власти добились того, чего и хотели — улучшили свои позиции только те производители, кто имеет свои заводы в России, объясняют эксперты. АвтоВАЗ по-прежнему первый в рейтинге по продажам, хотя и с большими минусами. С какими итогами отрасль провожает 2025-й и как готовится к 2026 году, — в материале «Реального времени».



Россияне с белорусами вытеснили Chery, Geely и Omoda

Еще в начале 2025 года специалисты АЕБ предрекали российскому авторынку падение уровня продаж до уровня 2016 года. Изначально ожидался спад на 15%, до 1,4 млн единиц, в октябре прогноз скорректировали на сто тысяч машин, до 1,3 млн. Причиной назвали санкции и курс рубля. Впрочем, те же препятствия не так сильно мешали россиянам покупать авто в 2024-м, когда показатели достигли 1,6 млн проданных единиц — на 48,4% больше, чем в 2023-м.

Полная статистика продаж за истекший год будет представлена лишь во второй половине января. Однако, исходя из данных за 11 месяцев 2025 года, сложно ожидать значительного увеличения покупательской активности после введения утильсбора. К началу декабря текущего года объем реализованных автомобилей в России достиг 1,2 млн единиц, что на 17,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



В Татарстане продажи упали еще сильнее, чем в среднем по России, — на 20,3%. Жители республики приобрели всего 56,2 тысячи автомобилей, а в прошлом декабре на учете стояло уже 70,5 тысячи штук. Сильнее всего под гнетом Haval пострадали китайские бренды Geely, Omoda (суббренд Chery) и Changan. Последние никогда не открывали своих производств в России, а вот Geely отказался от сборки в Калининграде. Основной акционер компании имеет крупные активы в Европе и боится вторичных санкций, поэтому сейчас осталось два пути поставок машин в Россию — благодаря импорту из Китая или Беларуси, где авто собирают под брендом Belgee.

Напротив улучшил показатели Solaris, чьи продажи в Татарстане выросли на 274,4%. Это связано с тем, что количество дилерских центров бренда возросло вдвое и на долю ПФО приходится 27% из них. Еще в прошлом году «Реальное время» объясняло, что под брендом Solaris сейчас выпускают модели, ранее производившиеся под марками Hyundai и Kia: Solaris HS и Solaris KRS — это бывшие Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно, а Solaris HC — Hyundai Creta. Последняя модель, кстати, стала самой продаваемой среди татарстанцев.

Марка 11 месяцев 2025 года 11 месяцев 2024 года Изменение, % 1. Lada 18 718 23 369 -19,9 2. Haval 6 270 8 592 -27 3. Chery 4 610 6 862 -32,8 4. Geely 3 125 5 696 -45,1 5. Solaris 2 887 771 274,4 6. Changan 2 670 4 552 -41,3 7. Belgee 2 273 1 407 61,5 8. Jetour 1 520 1 445 5,2 9. Omoda 1 249 2 135 -41,5 10. Tenet 1 082 - -

Если обратиться к конкретным моделям, то как и в прошлом году доминирует Lada: у нее четыре модели из пяти самых продаваемых. В прошлом году их было всего три. В топ-3 вошли все те же модели:

Марка 11 месяцев 2025 года 11 месяцев 2024 года Изменение, % 1. Lada Granta 9 949 11 705 -15 2. Lada Vesta 3 747 5 852 -36 3. Haval Jolion 2 956 4 297 -31,2 4. Lada 4x4 1 813 2 777 -34,7 5. Lada Largus VP 1 465 575 154,8 6. Lada Niva 1 440 2 459 -41,4 7. Solaris HC 1 416 31 4 467,7 8. Belgee 1 351 1 238 9,1 9. Changan UNI-S 1 275 1 686 -24,4 10. Haval M6 1 229 1 773 -30,7

В топе у татарстанцев седаны, но все-таки кроссоверы преобладают. Исходя из первых позиций, бюджет и простота в обслуживании — ключевые факторы для покупки авто, а Haval берут те, кто хочет больше, чем просто «машину», но не готов переплачивать за премиум, говорят эксперты. Примечательно, что в топе больше нет Chery, Geely и Omoda — их место заняли отечественные бренды Lada 4x4 и Largus, «кореец под прикрытием» Solaris HC и «китаец из Беларуси» Belgee X50 и Changan Uni-S.

«Рынок автомобилей с пробегом традиционно менее волатилен»

В целом российский рынок на середину декабря оказался 12-м в мировом рейтинге по продажам новых авто, резко спустившись с седьмого места в ноябре. Для сравнения, наш показатель, по сравнению с продажами в 127,9 тысячи в ноябре, это лишь 5,74% от того, что реализовал Китай. Продажи авто в КНР составили 2,23 млн, а далее следует США (1,26 млн) и Индия (417,5 тыс.). Но все это — рынок новых авто, где продажи колеблются из стороны в сторону, в том числе благодаря нововведениям Минпромторга. Но вот рынок вторичных авто чуть менее чувствителен, по крайней мере пока, объясняют аналитики.

— Рынок автомобилей с пробегом традиционно менее волатилен из-за большего ассортимента и способов покупки, поэтому он, скорее всего, будет более устойчивым, но все же оставаясь чувствительным к общей экономической ситуации. Наиболее вероятный прогноз — в 2026 году китайские автобренды продолжат завоевывать рынок, в том числе через локализацию производства, — рассказал «Реальному времени» руководитель группы ПФО «Авто.ру» Рустам Гатауллин.

По данным компании, на вторичном рынке татарстанцы активно раскупают Lada 2114, выпускавшуюся до 2013 года. Далее жители пересаживаются уже на корейскую классику и классические машины из таксопарков — Kia Rio и Hyundai Solaris. По словам Гатауллина, семь из десяти самых популярных моделей — автомобили Lada.

— В категории «люкс» лидерами стали Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. В премиум-сегменте безоговорочное лидерство удерживают немецкие производители. Топ-5 возглавил BMW 5 Series, за которым следуют BMW X5, BMW 3 Series, BMW X3 и Mercedes-Benz E-Class, — поделился эксперт.

Говоря об электромобилях, их рынок, как и в целом в Татарстане, остается нишевым. Самой популярной моделью стал Nissan Leaf — было продано 49 автомобилей. Далее в рейтинге следуют Zeekr 001, FAW Bestune NAT, Evolute i‑Pro и Tesla Model Y.

Самым дорогим объявлением о продаже среди новых автомобилей на «Авто.ру» стали: Mercedes‑Benz GLS‑класса AMG (30,3 млн рублей), BMW X5 M (26,5 млн) и BMW M5 (26 млн). При этом Гатауллин указал, что на рынке автомобилей с пробегом цены на эксклюзивные модели существенно выше. В топе таких автомобилей он назвал: Ferrari Purosangue (95 млн рублей), Rolls‑Royce Cullinan (93 млн) и Mercedes S‑Class Maybach (73,9 млн)

Как изменилась ставка «утиля» с 1 января 2026 года

Главный итог этого года — самое обсуждаемое решение Минпромторга о повышении утильсбора с 1 января 2026 года. Впрочем правила для ввоза машин из-за рубежа изменились еще в августе 2025-го. Изменения затронули как автовладельцев, так и компании, которые занимаются импортом машин. При нарушении требований льготного ввоза физлица рисковали заплатить по условиям коммерческого: от 667 400 рублей и в разы больше. Опрошенные «Реальным временем» эксперты предупредили, что это приведет к росту цен как отечественных авто, так и иномарок.

Льготные условия ввоза в Россию легковых автомобилей сократились, а в рамках коммерческого, при несоблюдении новых требований, придется заплатить в сотни раз больше — это в первую очередь касается физлиц, которые ввозят авто повторно за год, оформляют его на другого человека, планируют продать машину в течение года или ввезли ее из стран ЕАЭС.

С 1 декабря на сумму «утиля» влияет не только объем двигателя и год выпуска автомобиля, но и мощность. Ставка успела повыситься дважды, с 1 января ее проиндексировали сразу после месяца официального введения.

Повод для недовольства населения понятен: рынок постепенно приходил в себя после 2022 года, почти вернувшись к прежним показателям продаж. Однако именно в этот момент в стране решили ограничить серый импорт автомобилей и активно стимулировать локализованное производство. Идея так понравилась Минпромторгу, что потом сразу же утвердили технологический сбор для электроники, а депутаты предложили взимать деньги за оборудование для пищевой промышленности.

Но если говорить о ценах, то с 1 декабря 2025 года и 1 января 2026 года ставка изменится следующим образом:

Модель Мощность Утильсбор с 1 декабря Утильсбор с 1 января Geely Monjaro 2.0 л, 238 л.с. 842 000 1 010 400 Volkswagen Tiguan 2.0 л, 201 л.с. 842 000 1 010 400 Toyota RAV4 2.5 л, 205 л.с. 1 970 000 2 364 000 BMW X3 2.0 л, 251 л.с. 952 000 1 142 400 Lixiang L6 1.5 л, 408 л.с. 1 800 000 2 160 000

После рекордного октября, когда было продано 166 тыс. «легковушек», автодилеры надеялись сохранить высокие показатели и в ноябре. Однако чуда не произошло: продажи упали на 23%. Более того, на фоне этого падения существенно выросли средневзвешенные цены на новые машины, достигнув 3,54 млн рублей. Это на 16% больше, чем год назад, и на 2,9% выше октябрьских показателей.

Одной из причин роста цен называют снижение доли Lada на рынке: сейчас она составляет 21% против более чем 30% годом ранее. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке подержанных автомобилей, где средневзвешенная цена достигла 1,3 млн рублей, что на 13% выше прошлогоднего уровня и на 1,1% больше, чем в октябре.

На этом фоне все лучше чувствует себя АвтоВАЗ и производители нового «Атома». Поскольку в решении поднять утильсбор для ввозимых иномарок многие усмотрели тень волжского автогиганта, его руководство поспешило снять с себя подозрения. Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗу не имеет смысла выступать за увеличение утильсбора, так как оно затронет авто, которые он не производит. Эти изменения якобы не повлияют на его продукцию. Но так ли это на самом деле? И да, и нет, говорят эксперты.



Во-первых, по их словам, новые налоги действительно не коснулись АвтоВАЗа. Во-вторых, ранее потребители, не желающие покупать отечественные или китайские автомобили из-за их сомнительного качества, находили вполне легальные способы приобрести приличную иномарку. Теперь же их ставят перед выбором: либо значительно переплачивать, либо довольствоваться тем, что предлагает российский рынок, где 55% продаж приходится на китайские машины, а 34% — на отечественные. Очевидно, что в таких условиях спрос на продукцию АвтоВАЗа неизбежно возрастет. Можно ожидать, что и работников автозаводов вернут на полную пятидневную рабочую неделю.

Неизбежное перераспределение спроса на авто

Подводя итоги 2025 года, Рустам Гатауллин отметил, что авторынок республики, как и в целом по стране, проходит фазу коррекции после активного роста в 2024 году. На ситуацию значительно повлияли изменения в условиях кредитования — в целом по стране за год количество автокредитов сократилось почти вдвое, а объем выданных средств — более чем на 40%. Это связано с высокими ставками, новыми ограничениями по выдаче кредитов и общим ростом цен на автомобили.

— Одним из ключевых факторов на следующий год станет новый порядок расчета утилизационного сбора для машин мощностью свыше 160 л. с. Для частных лиц ввоз таких автомобилей станет существенно дороже, что неизбежно перераспределит спрос в сторону покупки автомобилей у официальных дилеров, либо в сторону авто мощностью ниже. В целом автомобили мощностью до 160 л. с. традиционно формируют основу предложения и спроса — на их долю приходится около 70% рынка, — указал он.

Если говорить о дилерах, то закрытие ряда центров китайских марок, которые остаются лидерами продаж, — это в большей степени стабилизация и оптимизация рынка, продолжил мысль эксперт. По его словам, после этапа бурного роста, затем выхода множества игроков происходит естественное укрепление наиболее эффективных и устойчивых точек, что в конечном итоге идет на пользу и покупателям, и рынку в целом.

— Что касается электромобилей, их продажи сократились даже сильнее, чем общий рынок новых автомобилей, который за 11 месяцев снизился примерно на 18%. Отчасти это связано со смещением потребительского интереса в сторону гибридных моделей, которые в условиях пока еще развивающейся зарядной инфраструктуры представляют собой практичный компромисс. Развитие сегмента электрокаров в России по-прежнему сдерживается ограниченным выбором моделей и инфраструктурой. При сохранении текущих условий их доля на рынке в 2026 году, вероятно, останется на уровне около 1%, — сообщил Гатауллин.

Прогнозируя развитие рынка в 2026 году, эксперт заявил, что он будет зависеть от целого комплекса взаимосвязанных факторов. Для рынка новых автомобилей, по его словам, критически важны доступность кредитов и адаптация всех участников к новым правилам по утильсбору.

АвтоВАЗ не стал безусловным бенефициаром роста цен

— После объявления о повышении утильсбора в конце 2025 года на рынке был четко зафиксирован всплеск отложенного спроса. Клиенты стремились ускорить покупку автомобиля, опасаясь роста конечной цены. По своей сети мы наблюдаем падение продаж на 18% за 11 месяцев, что немного превышает средние значения по всем брендам. То же касается и «Москвича». Это говорит о том, что отечественные бренды не стали безусловными бенефициарами роста цен, — сообщил директор по продажам новых автомобилей ГК «ТрансТехСервис» Алексей Караулов.

Китайские бренды, по его словам, остаются ключевыми игроками, но рост замедляется. По целому ряду брендов сохраняется ограниченная доступность. Самыми популярными у клиентов компании остаются Changan, Tenet, Haval, Belgee, Geely. Положительная динамика у Haval Pro, JAC. Более половины продаж приходится на внедорожники и кроссоверы. Этот сегмент уверенно удерживает лидерство, в том числе за счет универсальности и широкого выбора моделей, считает эксперт.

Влияние утильсбора, по его мнению, сохранится: он продолжит сдерживать спрос на более мощные и дорогие автомобили и будет подталкивать часть клиентов к менее оснащенным версиям. «Производителям придется балансировать между ростом цен и поддержанием спроса, усиливая роль финансовых инструментов. На фоне смягчения ключевой ставки требования к заемщикам будут ужесточаться, что ограничит доступ к кредиту для части покупателей. Потребителям уже сейчас стоит учитывать, что рынок становится менее предсказуемым: важны не только текущие цены, но и условия финансирования, ликвидность модели и потенциальные изменения регулирования», заключил Караулов.



Год закрепления для китайского сегмента



— Сложно оценить изменение поведения клиентов и делать выводы со 100-процентной уверенностью [после введения нового расчета утильсбора], конечно, есть те, кто выбирает автомобили с пробегом или ниже комплектации и классом, а есть и те, кто не изменяет своему выбору и приобретает то, что планировал, ведь для этого у нас много инструментов. Мы, как дилеры, работаем с рекомендованной розничной стоимостью от дистрибуции, поэтому, отвечая на вопрос прямо — нет, не адаптируем [ценовую политику], а работаем с тем что есть, — отметила директор по продажам «КАН-Авто» Рита Халилова.

Глобальных изменений в предпочтениях клиентов в 2025 году в компании не заметили. Собеседница издания полагает, что все изменения будут в 2026-м: «Ведь мы увидим как сказались изменения тарифов на утильсбор на спросе клиентов, появится локализация, новые модели в российских брендах, и возможно новые российские бренды».

— На наш взгляд 2025 год однозначно был годом закрепления [для китайского сегмента]. Перепроизводства нет. В начале года у дилеров было достаточно много автомобилей на складах — это последствия того, что планы по продажам не оправдались, а чтобы скорректировать производство необходимо время, — заключила Рита Халилова.