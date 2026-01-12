ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Пермском крае

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в подготовке теракта обнаружили и изъяли 10 кг взрывчатых веществ, а также компоненты для изготовления взрывных устройств

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. По информации RT, задержан житель региона, планировавший осуществление противоправных действий.

Сообщается, подозреваемый стал жертвой телефонных мошенников, которые выманили у него 350 тысяч рублей под предлогом перевода средств на «безопасные счета». Впоследствии злоумышленники, используя ситуацию с потерей денег, убедили мужчину изготовить самодельное взрывное устройство, пообещав помочь вернуть утраченные средства.

В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты значительные запасы взрывчатых веществ — 10 килограммов, а также компоненты для изготовления взрывных устройств. Кроме того, у подозреваемого была найдена веб-камера, которую он планировал использовать для наблюдения за железнодорожным мостом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Напомним, что незадолго до Нового года ФСБ пресекла теракт в школе Адыгеи: злоумышленник хотел начать с поджога елки.

Наталья Жирнова