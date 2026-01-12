Трамп заявил о намерении США получить контроль над Гренландией раньше России и Китая

По словам президента Штатов, остров «так или иначе» станет американским

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. Данное заявление было сделано во время общения с журналистами на борту президентского самолета по пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

Американский лидер выразил обеспокоенность тем, что, если США не возьмут под контроль Гренландию, это могут сделать Россия или Китай. По словам Трампа, он не допустит такого развития событий и Гренландия «так или иначе будет американской». Президент также отметил, что предпочел бы вариант мирного урегулирования вопроса через заключение сделки с Данией.

Это не первое заявление Трампа относительно Гренландии. Во время своего первого президентского срока он уже высказывал намерение приобрести остров. Напомним, что Евросоюз планирует ввести санкции против компаний США, если американский лидер Дональд Трамп не передумает присоединить Гренландию.



Наталья Жирнова