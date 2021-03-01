Tatarka дала интервью Ксении Собчак

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Певица из Челнов Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, дала интервью на youtube-канале Ксении Собчак. В нем она рассказала о разладе с рейв-исполнителем и блогером Ильей Прусикиным (Ильичом), о том, как она стала певицей, о борьбе с комплексами и своих стремлениях, а еще о самом непростом в своей жизни решении.

Самым непростым и смелым решением, по словам певицы, был переезд из родных Набережных Челнов в Санкт-Петербург — будущая певица бросила учебу и переехала в город, в котором она никого не знала. К этому решению ее подтолкнули и «внутренние амбиции», и посещение концерта британской группы Enter Shikari — тогда, как она сама рассказывает, она влюбилась в город.

Решение о том, чтобы исполнять песни на татарском языке, пришло к Ирине Смелой само по себе: «Это получилось само по себе органично, отталкиваясь от моей национальности — я наполовину татарка», — рассказала Смелая.

В декабре в выпуске шоу Максима Галкина «Музыкалити» певец Валерий Меладзе и рэпер JONY разбирали татарский текст песни Татарки — Kawaii. JONY высказал мнение, что у исполнительницы «крутой флоу», но при этом композиция получилась однообразной. Когда же Галкин озвучил автора, JONY также вспомнил главный хит Смелой — «Мин алтын».

Маргарита Головатенко