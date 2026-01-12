Погода в Татарстане сменится от метелей к антициклону и -20

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни

Фото: Артем Дергунов

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в ближайшие сутки, 13 января, существенных изменений в погоде не ожидается. Небольшой и умеренный снег сохранится, утром и днем вероятна слабая метель. Температурный режим: ночью от -4 до -9 градусов, днем от -1 до -6 градусов.

В среду, 14 января, ночью в большинстве районов республики ожидается снег с метелью. Днем при повышении атмосферного давления осадки сохранятся только на крайнем юго-западе. Температура воздуха ночью и утром опустится от -7 до -12 градусов, на востоке при прояснениях до -15 градусов, днем будет от -5 до -10 градусов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

К 15 января республика окажется на периферии сибирского антициклона. Осадков на большей части территории не прогнозируется, лишь на юго-западе возможен небольшой снег. Температурный фон начнет снижаться: ночью от -10 до -15 градусов, на востоке до -18 градусов, днем до -13 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 16—17 января, регион ожидает морозная антициклональная погода. Осадки маловероятны. Дневные температуры составят до -16 градусов, ночные могут опуститься ниже -20 градусов.

Наталья Жирнова