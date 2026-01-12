«Серый рынок» посуточной аренды Казани ждет встряска

В новогодние праздники загрузка отелей составила лишь 60% — власти города решили «начать работу» с рынком кратковременной сдачи жилья

Фото: Динар Фатыхов

200 тыс. туристов оставили в Казани более 1,5 млрд рублей

С 31 декабря по 11 января столицу Татарстана посетили более 200 тыс. туристов — это на 16,7% больше, чем годом ранее. Такие данные со ссылкой на информацию «Сбераналитики» озвучил на совещании в мэрии глава комитета по туризму города Александр Шавлиашвили. Совокупные расходы туристов на жилье, питание и досуг превысили 1,5 млрд рублей.

Популярностью пользовались ключевые городские площадки — центральная елка у Центра семьи «Казан», каток на Черном озере, Московский рынок. Одним из ярких событий стала новогодняя ярмарка «Биялэй» («Варежка»), которая прошла у театра кукол «Экият». За 15 дней ее посетили более 200 тыс. человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средняя загрузка гостиниц составила 60%

— По информации Ассоциации отелей Казани, средняя загрузка гостиниц в прошедшие дни составила около 60%. Данный показатель нельзя считать оптимальным для пикового периода, — рассказал докладчик.

По его словам, существенное влияние оказывает сегмент посуточной аренды жилья, который сейчас остается вне правого регулирования и перераспределяет часть турпотока из официального гостиничного сектора. При этом 3 и 4 января загрузка гостиниц составила более 90% — это подтверждает, что в отдельные дни сохраняется высокий спрос, подчеркнул Александр Шавлиашвили.



В период прошлых новогодних выходных — с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го — Казань посетили 180 тыс. туристов, которые оставили в городе около 1,2 млрд рублей. Несмотря на меньшее количество гостей, средняя нагрузка отелей была существенно выше — 79%.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Наверное, нужно с нашими депутатами начать работу по серому рынку сдачи квартир. Думаю, тут есть поле деятельности, — прокомментировал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Гостиницы категории двух—трех звезд не выдерживают конкуренции с посуточной арендой и «серым рынком», утверждала ранее вице-президент Ассоциации отельеров города и республики Лилия Усманова. «Три дня в неделю номера остаются свободными. Турпоток перераспределяется среди новых объектов и различных форматов размещения, в том числе аренды квартир», — говорила она.

В Татарстане сейчас зарегистрировано 547 гостиниц, в том числе 87 — категории трех звезд. На столицу приходится почти половина всех гостиниц республики. Что касается краткосрочной аренды, 4,5 тыс. казанских собственников сдают 11 тыс. квартир, сообщал в ноябре мэр Казани Ильсур Метшин.

Галия Гарифуллина