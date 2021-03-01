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Председатель Лаишевского райсуда РТ стал директором казанского филиала Всероссийского университета юстиции

10:36, 01.03.2021
Председатель Лаишевского райсуда РТ стал директором казанского филиала Всероссийского университета юстиции
Фото: laishevsky.tat.sudrf.ru (Магнави Гараев - посередине)

Председатель Лаишевского райсуда Татарстана Магнави Гараев сегодня представлен в качестве директора Казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Об этом «Реальному времени» сообщили источники.

Официального сообщения о назначении Гараева пока нет, но с сайта суда уже убрали информацию о нем.

Гараев был председателем Лаишевского районного суда с 6 мая 2014 года.

ОбществоВласть Татарстан
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