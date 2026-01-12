Как татарстанские спортсмены вернулись на международные старты

2025 год был успешным для атлетов республики. Какие перспективы для них открываются в наступившем 2026-м?

Вероника Кудерметова. Фото: Реальное время

Золото Андрея Минакова, два серебра Агнии Тулуповой, вице-чемпионство Никиты Шлейхера, бронза Даниила Маринова — спортивный Татарстан с теплотой проводил 2025-й. Минувший год оказался для наших спортсменов во многом удачным — после частичного возвращения российских представителей олимпийских видов спорта на международные старты. «Реальное время» подводит итоги спортивного 2025 года и прогнозирует выступления на Олимпиаде.

2025 год: вспоминаем только хорошее

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов на предновогодней встрече с журналистами излучал оправданный оптимизм. Пока можно радоваться — 2025 год подарил большое количество радостных минут, по сравнению с тремя предыдущими годами, когда российский спорт пропустил летнюю Олимпиаду и огромное количество международных соревнований. «Игры дружбы», спартакиады сильнейших, Игры стран БРИКС и Игры стран СНГ были бонусом. На международные старты боксеров, единоборцев, теннисистов, где россиян не отстраняли, татарстанцев, по большей части, не делегировали.

Но уже конец 2024 года ощущался, как глоток свежего воздуха, особенно после успеха Андрея Минакова и участия Софьи Дьяковой в чемпионате мира на короткой воде. Так 2016 год с дебютной для Леонова Олимпиадой в Рио, где большинство татарстанцев не взяли медали, порадовал напоследок полным комплектом наград бугульминского пловца Александра Красных, завоевавшего золото, серебро и бронзу. Потом накатом прошел вполне себе успешный, 2017-й. Так и сейчас особо дорого золото пловца Андрея Минакова в ЧМ на короткой воде 2024-го в Будапеште. Отсутствие практики международных стартов переживали Китай с 1956 по 1980 годы, Югославия с 1992 по 1996-й, а сейчас с этим столкнулась Россия, что особенно тяжко могло сказаться на Маринове, Дьяковой, Тулуповой — тех, кому предстояло дебютировать на ЧМ, поскольку ранее они не имели подобного опыта даже по юниорам. Но справились все.

Поэтому, когда сделали выбор в оценке достижений гимнаста Даниила Маринова и Вероники Кудерметовой, как лучших спортсменов Татарстана по итогам 2025 года, то это была простая дань спортивному принципу, когда должен быть победитель даже в период, когда реальных победителей могло быть несколько. Та же Вероника Кудерметова не была отстранена от международных стартов, за исключением Олимпиады и командных соревнований на Кубок Федераций, но именно в 2025-м добилась наилучших результатов в своей карьере, выиграв парный Уимблдон и итоговый турнир международной ассоциации теннисисток.



Даниил Маринов. Реальное время / realnoevremya.ru

Что год грядущий нам готовит?

В плане спорта может быть ничего хорошего. Главное событие года — Олимпиада в Италии, куда уже отобрались Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лыжники России после Олимпиады в Сочи пять лет находились под страшным прессом международной федерации, когда без предъявления обвинений были отстранены лидеры мужской и женской сборных, включая Александра Легкова и Максима Вылегжанина, Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву. ЧМ-2017 вынес на своих плечах Сергей Устюгов, с 2018 года пришло время нести бремя лидерства Александра Большунова. И весь этот временной отрезок в пять лет Россия была в числе лидеров мировых лыж, уступая только Норвегии.

Но Коростелеву с Непряевой будет еще тяжелее. Тут даже историческая гонка с чемпионата мира 2021 года, когда Александр Большунов мчался на чемпионате мира к золотой медали на 30-километровой дистанции, имея на «хвосте» пятерых норвежцев, не подойдет.

Возможность пробиться на Олимпиаду есть и у двоеборца Даниила Садреева. Причем в отношении вице-чемпиона Пекина в командных соревнованиях еще меньше шансов на медали. В 2030 году нас ждет новый олимпийский цикл, перед ним можно будет провести комплектование, которое у представителей индивидуальных видов спорта проводится раз в четыре года, когда спортсмены подписывают контракты с тем или иным олимпийцем.

В том же фигурном катании у Татарстана на чемпионате России выступали Елизавета Осокина в парном и Дина Хуснутдинова в одиночном катании. Плюс воспитанники Глеб Лутфуллин и два представителя парного катания — Юлия Артемьева и Даниль Галимов. Они представляют последовательно Санкт-Петербург, Пермский край и Сочи. При этом Лутфуллин — четвертый одиночник в Питере, а казаночка Осокина с челябинцем Грицаенко выступают за Пермский край. Эту же схему можно применить к другой казаночке — Артемьевой, которая со своим партнером Брюхановым также выступают за Пермь. Галимов с партнершей выступают за Сочи, тренируясь у Федора Климова, мужа казаночки Евгении Тарасовой.

Попытка вернуть своих воспитанников — это один вариант, второй — поскрести по сусекам. Там и парница Ясмина Кадырова, которой только что исполнился 21 год, и пока она была без партнера. И Илья Иванов, который танцевал с Анной Чекмаревой за Пермь. Анна — это сестра парницы из Перми Екатерины Чекмаревой. С появлением ледового дворца, который анонсирован под школу Алины Загитовой в Казани будет больше льда, а это одно из двух условий для создания хорошей школы фигурного катания. Другое условие — тренерский штаб.



Евгений Безменов — главный по фигурному катанию в Татарстане . Реальное время / realnoevremya.ru

Работа с федерациями

В любом случае работу в фигурном катании — виде спорта, в котором разыгрываются пять олимпийских комплектов, можно начинать сразу после Кортина ДАмпеццо. Работа с федерациями — еще одна задача, которую предстоит решать Минспорту Татарстана в ближайшее время. Пойдя своим путем, с помощью создания федерации по разным видам спорта, Россия выбилась из мирового тренда, где в рамках одной федерации действовали по три — пять видов спорта. И сейчас конькобежная и лыжная федерации России требуют своих реорганизаций, как произошло в федерациях по летним видам спорта, водоплавающей и гимнастической.

Сейчас идут реорганизации федераций по конькам, включая конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек, а также лыжные дисциплины, собственно, с лыжами, прыжками с трамплина, двоеборью. Не исключено, что это должно стать плюсом для того же Садреева, поскольку переход в федерацию под руководством Ильшата Фардиева включил бы его в группу спортсменов, которые ни в чем не нуждаются.

Одна проблема: ни министерство, ни ЦСП, ни какая-либо другая государственная организация не имеют права вмешиваться в деятельность любой спортивной федерации, как общественной организации, чтобы не избежать дисквалификации этого вида спорта, поэтому инициатива с объединением должна исходить от самих федераций.



Действующие ветераны татарстанского спорта Альберт Багаутдинов и Марат Бариев. Реальное время / realnoevremya.ru

Потери спортсменов

Нашумевшая история с переходом целого ряда теннисисток в состав сборной Узбекистана коснулась Татарстана потерей нашей теннисистки Полины Кудерметовой. Как ранее рассказывало «Реальное время», бокс Сербии получил сразу шесть россиян в 2021 году (Артем Агеев, Вахид Аббасов, Владимир Мирончиков, Садам Магомедов, Сергей Калчугин, Павел Федоров). Более того, история российского тенниса помнит, как полтора десятка лет назад в сборную Казахстана отправились Галина Воскобоева и Ярослава Шведова и еще больше мужчин — Андрей Голубев, Евгений Королев, Михаил Кукушкин, Юрий Щукин. Ажиотаж вокруг такого массового перехода был поднят только тогда, когда сход лидеров российского тенниса, Евгения Кафельникова и Марата Сафина, Николая Давыденко и Михаила Южного, обнажил отсутствие игроков второго состава и должной смены.

Что касается «новых казахстанцев», то они к тому времени освоились в сборной новой страны и даже обыграли Россию в матче Кубка Хопмана — турнира, на котором за сборную выступают по одному разнополому теннисисту. Сейчас Узбекистан в один момент пригласил целый квартет: Полину Кудерметову, Камиллу Рахимову, Марию Тимофееву и юниорку Александру Бармичеву. С учетом потери Анастасии Потаповой, которая решила выступать за Австрию, и Дарьи Касаткиной, перешедшей в Австралию, это выглядит бегством теннисисток из страны, но это не так. Просто Узбекистан, 35 лет полагавшийся на собственные силы, сейчас решил вложиться в развитие женского тенниса на фоне потенциального схода 30-летних Нигины Абдураимовой и Сабины Шариповой. Мужская часть сборной, по-видимому, устраивает руководство местной федерации, такое решение приняли только по женской.

Казахстан продолжает зарабатывать висты на российской сборной, пригласив Елену Рыбакину, Александра Бублика, Александра Шевченко. Последний долгое время обитал в Австрии, куда к нему приехала его будущая супруга Анастасия Потапова. Они уже развелись, но теперь Потапова будет выступать за Австрию, а Шевченко выбрал все тот же Казахстан.

Будучи ориентированными на спорт в Европе, российские болельщики даже не предполагают о большом количестве всяких «плюшек», которые можно получить, выступая за сборные Азиатского континента. В том же теннисе есть возможность сыграть в чемпионате Азии, Азиадах, в то время как представители других континентов ограничиваются в командных соревнованиях только Кубком Дэвиса. Плюс игры Организации исламского содружества, что актуально для казахстанцев и узбекистанцев. Например, украинцы давно протоптали дорожку в сборную Азербайджана, где могут надеяться на щедрые гонорары со стартов Игр ОИС, где конкуренция куда ниже, чем на чемпионатах мира и Европы, а гонорары немногим меньше.

Баскетболисты «Крыльев барса». Реальное время / realnoevremya.ru

С учетом того, что федерация будет покрывать затраты на тренерский и медицинский штаб спортсмена, можно даже не заморачиваться по поводу зарплат, поскольку «сэкономил — значит заработал». В ответ на это спортсменки должны будут выступать в командных соревнованиях, том же Кубке Билли Джин Кинга, Кубке Хопмана, континентальных и прочих соревнованиях, чего были лишены, оставаясь гражданками России, поскольку наши спортсменки могли играть только в личных соревнованиях.

В итоге массовый уход теннисисток, совпавший по времени, просто напоминает подобный исход из шахмат из федерации России по этому виду спорта, состоявшийся в 2022 году. К примеру, тогда из женской сборной ушли: Кашлинская и Мальцевская — в Польшу, Костенюк — в Швейцарию, Савина — во Францию, затем Баделько — в США. Осенью этого года российские шахматистки, вернувшиеся на международные старты, уверенно выиграли командный чемпионат мира, доказав «бывшим», что справляются и без них.

Переход теннисисток станет плюсом для них. Персонализируя потерю Полины Кудерметовой для Татарстана, отметим, что она представляла на внутренних стартах республику, как и старшая сестра, только на международных соревнованиях, поскольку на чемпионаты и Кубки страны спортсмены такого уровня давно не приезжают.

