За январские праздники в Казани выпало 64% месячной нормы осадков

Наиболее обильные снегопады пришлись на 3 и 4 января

Фото: Динар Фатыхов

С 1 по 11 января в Казани выпало 29,5 мм осадков, или 64% месячной нормы. Наиболее обильные снегопады пришлись на 3 и 4 января, сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

По его словам, ежесуточно на улицы выходило не менее 800 единиц техники. Наибольшее число работало 7 января — 1 036 единиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего с начала сезона с улиц вывезли 318 тыс. тонн снега, в январе — 201 тыс. тонн. На улицах каждый день трудились не меньше 600 дорожных рабочих.

Напомним, в начале января в Казань пришли обильные снегопады. 4 января из-за сложных погодных условий в Татарстане ввели план «Буран».

Галия Гарифуллина