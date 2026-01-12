На трассе Алексеевское — Альметьевск вновь ввели ограничения для автобусов и грузовиков

Ограничение будет действовать до тех пор, пока погодные условия не улучшатся

Фото: Михаил Захаров

В связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной дорожной обстановкой с 14:30 введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов на автодороге Алексеевское — Альметьевск. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

Мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения. Ограничение будет действовать до тех пор, пока погодные условия не улучшатся.

Напомним, что такие ограничения вводятся уже в третий раз с начала года — до этого вводились 4 и 7 января. Закрытие трассы было также по причине плохих погодных условий.



Наталья Жирнова