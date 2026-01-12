Новости общества

В Казани откроют 18 пунктов приема новогодних елок уже с 13 января

12:09, 12.01.2026

Они будут работать до конца января

Фото: Надира Хасанова

В Казани начинается экологическая акция «Елки-палки», направленная на сбор и переработку новогодних хвойных деревьев, сообщает администрация города. Казанцы смогут сдать праздничные ели в 18 специально организованных пунктах приема, которые будут работать с 13 по 31 января в круглосуточном режиме.

Приниматься будут только елки от физических лиц, при этом на деревьях не должно быть никаких декоративных элементов: мишуры, искусственного снега и «дождика».

Список адресов:

  • ЖК «Весна» (между домами по адресу: улица Азата Аббасова, 3 и улица Азата Аббасова, 8);
  • проспект Победы, 141;
  • ул. Родины, 45 (точка сбора);
  • Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ;
  • ул. Бухарская, 32 (ЖК «Яратам»);
  • ул. Академика Завойского, 21б (ЖК «Малиновка»);
  • ул. Чехова, 2 (Чеховский рынок);
  • ул. Зорге, 75 (метро Проспект Победы);
  • ул. Братьев Касимовых, 35 (ЖК «Привилегия»);
  • ул. Абсалямова, 23 (Бульвар Белые цветы);
  • проспект Ямашева, 104, к2 (Парк «Континент»);
  • ул. Адоратского, 21а;
  • ул. Копылова, 2а (ДК «Ленина»);
  • бульвар Серова (напротив дома по ул. Серова, 10а);
  • ул. Васильченко, 6 (точка сбора);
  • ул. Арсланова, 6а, ск1;
  • ул. Комсомольская, 2 (ЖК «5 звезд»);
  • ул. Приволжская, 210 (ЖК Richmond).

Первая подобная акция состоялась в 2024 году. Тогда казанцы сдали более трех тысяч праздничных деревьев, которые после переработки были переданы горожанам для использования на личных участках.

