В Казани откроют 18 пунктов приема новогодних елок уже с 13 января
Они будут работать до конца января
В Казани начинается экологическая акция «Елки-палки», направленная на сбор и переработку новогодних хвойных деревьев, сообщает администрация города. Казанцы смогут сдать праздничные ели в 18 специально организованных пунктах приема, которые будут работать с 13 по 31 января в круглосуточном режиме.
Приниматься будут только елки от физических лиц, при этом на деревьях не должно быть никаких декоративных элементов: мишуры, искусственного снега и «дождика».
Список адресов:
- ЖК «Весна» (между домами по адресу: улица Азата Аббасова, 3 и улица Азата Аббасова, 8);
- проспект Победы, 141;
- ул. Родины, 45 (точка сбора);
- Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ;
- ул. Бухарская, 32 (ЖК «Яратам»);
- ул. Академика Завойского, 21б (ЖК «Малиновка»);
- ул. Чехова, 2 (Чеховский рынок);
- ул. Зорге, 75 (метро Проспект Победы);
- ул. Братьев Касимовых, 35 (ЖК «Привилегия»);
- ул. Абсалямова, 23 (Бульвар Белые цветы);
- проспект Ямашева, 104, к2 (Парк «Континент»);
- ул. Адоратского, 21а;
- ул. Копылова, 2а (ДК «Ленина»);
- бульвар Серова (напротив дома по ул. Серова, 10а);
- ул. Васильченко, 6 (точка сбора);
- ул. Арсланова, 6а, ск1;
- ул. Комсомольская, 2 (ЖК «5 звезд»);
- ул. Приволжская, 210 (ЖК Richmond).
Первая подобная акция состоялась в 2024 году. Тогда казанцы сдали более трех тысяч праздничных деревьев, которые после переработки были переданы горожанам для использования на личных участках.
