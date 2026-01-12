В Казани откроют 18 пунктов приема новогодних елок уже с 13 января

Они будут работать до конца января

Фото: Надира Хасанова

В Казани начинается экологическая акция «Елки-палки», направленная на сбор и переработку новогодних хвойных деревьев, сообщает администрация города. Казанцы смогут сдать праздничные ели в 18 специально организованных пунктах приема, которые будут работать с 13 по 31 января в круглосуточном режиме.

Приниматься будут только елки от физических лиц, при этом на деревьях не должно быть никаких декоративных элементов: мишуры, искусственного снега и «дождика».

Список адресов:



ЖК «Весна» (между домами по адресу: улица Азата Аббасова, 3 и улица Азата Аббасова, 8);

проспект Победы, 141;

ул. Родины, 45 (точка сбора);

Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ;

ул. Бухарская, 32 (ЖК «Яратам»);

ул. Академика Завойского, 21б (ЖК «Малиновка»);

ул. Чехова, 2 (Чеховский рынок);

ул. Зорге, 75 (метро Проспект Победы);

ул. Братьев Касимовых, 35 (ЖК «Привилегия»);

ул. Абсалямова, 23 (Бульвар Белые цветы);

проспект Ямашева, 104, к2 (Парк «Континент»);

ул. Адоратского, 21а;

ул. Копылова, 2а (ДК «Ленина»);

бульвар Серова (напротив дома по ул. Серова, 10а);

ул. Васильченко, 6 (точка сбора);

ул. Арсланова, 6а, ск1;

ул. Комсомольская, 2 (ЖК «5 звезд»);

ул. Приволжская, 210 (ЖК Richmond).

Первая подобная акция состоялась в 2024 году. Тогда казанцы сдали более трех тысяч праздничных деревьев, которые после переработки были переданы горожанам для использования на личных участках.

Наталья Жирнова