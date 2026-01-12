В результате аварии с участием катера на Пхукете погибла россиянка
23 российских гражданина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения
Генконсульство России на Пхукете подтвердило аварию с участием российских туристов. Столкновение скоростного катера с рыболовецким судном произошло 11 января около 9 часов утра на маршруте следования от Пхукета к островам Пхи-Пхи.
По данным дипмиссии, на борту катера находились 33 гражданина России, а также туристы из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран. В результате происшествия погибла несовершеннолетняя россиянка 2008 года рождения.
23 российских гражданина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения Пхукета, где им оказывается необходимая помощь.
Полиция провинций Пхукет и Краби проводит расследование обстоятельств инцидента. Российские дипломаты активно взаимодействуют с таиландскими правоохранительными органами, медицинскими учреждениями и местными властями для оказания поддержки пострадавшим.
