В России перенесли сроки уплаты коммунальных платежей на 15-е число

Фото: Артем Дергунов

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным летом прошлого года, вступает в силу с начала весны 2026 года. Как пояснил депутат Госдумы Сергей Колунов, теперь россияне смогут производить оплату коммунальных платежей до середины месяца. Это изменение направлено на облегчение ситуации для тех, кто получает заработную плату позже прежнего срока платежа — после десятого числа, пишет РИА «Новости».

Измененный порядок предусматривает перенос конечного срока внесения платы за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число текущего месяца. Согласно пояснениям депутата, нововведение является мерой поддержки населения, так как значительное количество работников предприятий и организаций получают зарплату именно после первой недели календарного месяца.

Ариана Ранцева