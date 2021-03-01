Экс-глава ПФР Максим Топилин перешел на работу в РЖД

Экс-главу Пенсионного фонда России Максима Топилина назначили на должность старшего советника гендиректора РЖД. Об этом сообщает «РИА Новости»

«Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», — говорится в сообщении компании.



Максим Топилин до 2020 года занимал пост министра труда и соцзащиты России. В январе прошлого года новый премьер Михаил Мишустин назначил его руководителем ПФР.

Напомним, что Топилин покинул должность графы ПФР в 12 февраля. Новым руководителем фонда стал бывший глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим.

Ольга Плешкова