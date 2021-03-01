Руководитель Центра цифровой трансформации Татарстана покидает свой пост

Руководитель Центра цифровой трансформации Татарстана Виктор Зубарев уходит со своего поста в связи с переходом на новую работу в московский НИИ «Восход» на должность советника директора. Временно исполняющим обязанности руководителя ЦЦТ стал заместитель Азат Мугинов.

Зубарев был главой ЦЦТ с первого дня его создания в ноябре 2019 года. Команда центра разработала и запустила пилотные версии пяти новых цифровых платформ: «Я — школьник», «Мои субсидии», «Я строю», «Локоло» и «Забота».

Также именно специалисты центра во время самоизоляции в прошлом году разработали первую в России систему цифровых пропусков. За время ее действия в ней зарегистрировались 1,8 млн татарстанцев, было выдано 14 млн цифровых пропусков, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.



В начале февраля в Татарстане запустили новую цифровую платформу по предоставлению мер социальной поддержки «Забота». По данным на 5 февраля, ее протестировали 2,3 тыс. жителей республики.



Татьяна Леухина