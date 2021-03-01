Ильсур Метшин: «Хватит просто коробок, мы устали от простых решений»

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал улучшить качество проектирования объектов социального строительства в городе, сообщает мэрия Казани.

«Хватит просто коробок, надо вернуться к пониманию архитектуры как застывшей в камне музыки. Мы устали от «попсы», от слишком простых решений», — сказал он на «деловом понедельнике» в исполкоме, напомнив, что в этом году создадут Институт развития города — он будет заниматься развитием градостроительной отрасли. Мэр отметил, что выбор стиля архитектуры — за профессионалами.



Первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов рассказал, что на данный момент затраты на проектирование в Казани составляют 3—5% от строительства, тогда как в западных странах нормой считается 10—15%, при этом на него отводится больше времени, чем у нас. По словам Нигматзянова, результатом становятся судебные разбирательства, повышенные затраты на эксплуатацию и увеличение энергозатрат.

«У нас складывается практика, когда застройщики, стремясь быстрее начать строительство, экономят время и деньги при проектировании объекта, не заботясь о создании уникального и качественного продукта. Это приводит к ухудшению городской среды и потере привлекательности города», — рассказал Азат Нигматзянов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Подробнее о том, почему в Казани слишком низкие затраты на проектирование, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко