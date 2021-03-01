После жалоб на резкий запах экологи проверили воздух на улице Сибгата Хакима в Казани

Сегодня сотрудники Министерства экологии Татарстана выезжали на улицу Сибгата Хакима по обращению граждан о резком запахе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

На место выезжали инспекторы Центрального территориального управления совместно со специалистами лаборатории Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. По результатам измерения превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено.

Фото: Маргарита Головатенко (архив)

Ранее в Казани на двух из десяти станций мониторинга воздуха было зафиксировано превышение уровня вредных веществ в воздухе. Пробы показали наличие в нем формальдегида.



Ранее глава Минэкологии Татарстана объяснил, что за год было зафиксировано свыше 1 860 фактов превышения допустимых концентраций. На нарушителей наложено более 1,2 млн рублей штрафов.



Ольга Плешкова