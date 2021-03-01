Руководителем Дирекции парков и скверов Казани стал Роберт Гарипов

Руководителем Дирекции парков и скверов Казани стал Роберт Гарипов. Об этом объявил сегодня во время «делового понедельника» мэр города Ильсур Метшин.

Гарипов родился 23 апреля 1984 года в Нижнекамске. Окончил Казанский юридический институт МВД РФ, КФУ, РАНХиГС, Московскую школу управления «Сколково».

Гарипов с 2007 года работал ведущим специалистом учебно-спортивного отдела, отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани. С 2007-2010 годы был главным специалистом отдела протокола организационного управления, начальник отдела инвестиционной политики и инновационной деятельности комитета экономического развития аппарата мэрии столицы РТ.



С 2010 по 2018 годы работал руководителем аппарата Совета Нижнекамского муниципального района РТ. С 2018-2019 годы — первый заместитель главы Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета Казани, а с 25 ноября 2019 года — префект территории Префектуры «Старый город».

На прошлой неделе в исполкоме Казани произошли кадровые перестановки: бывший глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов стал новым руководителем Управления архитектуры и градостроительства Казани. Новым руководителем администрации Вахитовского и Приволжского районов назначен директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

