Казань признали одним из самых вежливых городов России

Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Москва оказались первыми пятью городами в рейтинге культуры общения, составленном программой лояльности «СберСпасибо» совместно с аналитическим центром НАФИ, пишут «Ведомости».

Исследование показало, что примерно 92% россиян легко используют слово «спасибо» в повседневных ситуациях. Среди опрошенных около 64% слышат благодарность ежедневно или несколько раз в неделю.

Важно отметить, что респонденты подтвердили традиционную практику выражения благодарности внутри семей: почти 81% горожан заявили, что члены семьи постоянно благодарят друг друга. Особенно сильно эта тенденция проявляется в столице региона: большинство петербуржцев убеждены, что уровень вежливости в городе значительно превышает средний показатель по всей стране.



