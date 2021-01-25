Итоги дня: Путин с казанскими студентами, падение турпотока в Казани, штрафы за митинги 23 января
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 25 января.
- Сегодня в честь Дня студента президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с учащимися вузов страны. Первыми слово получили студенты Казанского государственного медицинского университета Сабина Мамедова и Алина Гараева. Первая говорила о наставничестве, вторая — о программе реновации общежитий. Также слово взяли студенты Казанского федерального университета. Ангелина Спиридонова задалась вопросом получения студентами практических навыков, а Софья Морозова спросила Путина о массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших 23 января в ряде городов, в том числе и в Казани. Также Путин ответил на вопрос уфимского студента Данила Чемезова (УГНТУ) о расследовании Алексея Навального и якобы принадлежащем президенту «дворце» под Геленджиком.
- В Казани сегодня в КРК «Пирамида» прошел финал XVI Республиканской премии «Студент года Республики Татарстан — 2020». Победителем конкурса стал студент Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Дамир Нургалиев.
- Турпоток в Казань по итогам 2020 года снизился на 52% — до 1,7 млн человек. Это связано с ограничениями по коронавирусу. В прошедшие новогодние праздники Казань посетили 140 тысяч туристов, что на 30 тыс. меньше по сравнению с 2020 годом. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Сегодня стало известно о решениях суда в отношении организаторов и участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Татарстане. Так, главу штаба Навального в Казани Олега Емельянова арестовали на 10 суток. Набережночелнинский горсуд оштрафовал пятерых человек за акцию. Организатором признан один из них, он должен заплатить 25 тыс. рублей, остальные — по 10 тыс. В Казани же пока что оштрафовали более 140 человек.
- Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется: количество заболевших коронавирусом россиян снижается. Он отметил, что улучшаются показатели и в Москве: «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму».
- «Татинвестгражданпроект» опубликовал документацию для конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии Казанского метро. Из материалов ясно расположение станций, есть даже 3d-модели будущих станций. Разработать дизайн предлагается для четырех станций: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».
- В Минобрнауки РФ сообщили, что студенты вузов России в ближайшее время вернутся к очному формату обучения. Возращение российских вузов к традиционному режиму работы в ведомстве обосновали стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и снижением роста заболеваемости коронавирусом.
- Жители Казани рассказали, какой должна быть зарплата, чтобы чувствовать себя счастливым, — она должна составлять 158 тыс. рублей. Казанцы по запросу заняли пятое место, уступив Москве — запросы жителей в среднем составляют 220 тыс. рублей, Владивостоку (200 тыс. рублей), Ростову-на-Дону (190 тыс. рублей) и Петербургу (176 тыс. рублей).
- Счетная палата допустила, что из-за регулирования цен на отдельные продукты в России может возникнуть дефицит товаров. Эксперты считают, что из-за снижения цен на отдельные продукты в рамках госрегулирования у населения возникнет ажиотажный спрос, что спровоцирует дефицит. Как следствие, торговые сети и производители будут поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам.
- Ново-Савиновский райсуд Казани приступил к оглашению приговора по делу о хищениях 2,6 млрд рублей, в которых обвиняют экс-руководителей группы компаний «ФОН» Анатолия Ливаду и Диану Ахметзянову. В совещательной комнате председательствующий судья Марсель Ахметшин провел почти три месяца. По данным источников «Реального приговора», оглашение решения может занять неделю — приговор занял 850 страниц.
- Большинство связанных с коронавирусной инфекцией ограничений может быть снято в России к началу второй половины года или к концу лета, когда будут провакцинированы и переболеют COVID-19 до 60—70% населения страны, считает инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев.
- Прокуратура Казани проверит работу управляющих компаний города после трех случаев травмирования людей из-за падения сосулек и схода снега с крыш. По предварительному прогнозу синоптиков, в Татарстане до конца января сохранится слабоморозная погода с небольшим снегом.
- В Казани на реке Ноксе между поселками Привольный и Вознесенское выявили нелегальную ледовую переправу. Также в Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы между Елабужским и Нижнекамским районами по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ.
- Татарстанским медикам и водителям скорой медицинской помощи за работу с пациентами с коронавирусом выплатили 4 млрд рублей. Всего для оказания помощи заболевшим COVID-19 в республике задействовали 17 552 медработника и 936 водителей скорых, сообщил на итоговой коллегии Минздрава РТ. Также на коллегии президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом, и указал на необходимость активизировать работу по диспансеризации населения. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Стамбуле вечером 24 января три жителя России получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины. Пострадавших госпитализировали в больницу, их жизням ничего не угрожает. По предварительным данным, нападение совершил сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Его разыскивает полиция.
- Татар могут включить в Конституцию Афганистана как нацию. Соответствующее обращение на имя президента страны Ашрафа Гани направили депутаты парламента ИРА. При включении в основной закон страны татары Афганистана станут 15-м народом, проименованным в документе. Инициативу поддержали около 180 депутатов парламента ИРА.
- Власти Набережных Челнов безвозмездно передали ПАО «КАМАЗ» около 12 га земли недалеко от НТЦ. Стоимость участка оценивается в 200 млн рублей. Администрация передала предприятию этот участок бесплатно, «понимая, что он решает важные стратегические задачи для страны, республики и города».
Дарья Пинегина
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