Счетная палата допустила дефицит товаров в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Счетная палата допустила, что из-за регулирования цен на отдельные продукты в России может возникнуть дефицит товаров. Об этом говорится в экономическом мониторинге за 13—20 января.

Эксперты считают, что из-за снижения цен на отдельные продукты в рамках госрегулирования у населения возникнет ажиотажный спрос, что спровоцирует дефицит. Как следствие, торговые сети и производители будут поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В частности, Счетная палата отмечает, что, по данным АКОРТ, может возникнуть дефицит макаронных изделий и зерна из-за распространения ценового регулирования на эти категории товаров.

Напомним, замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что если рост цен на макароны и зерно продолжится, то появится необходимость заключения соглашения между производителями и торговыми сетями, как это было сделано ранее с сахаром и подсолнечным маслом.

Татьяна Демина