«Зенит-Казань» сохранил лидерство в Суперлиге, обыграв московское «Динамо»
Казанцы справились с соперником в пяти сетах
«Зенит-Казань» обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:2 в рамках регулярного чемпионата России по волейболу. Команда Алексея Вербова сохранила лидерство в турнирной таблице Суперлиги.
Казанцы затратили на победу пять сетов — проиграли сопернику в первой и четвертой партии.
Самым результативным игроком встречи стал волейболист «Динамо» Максим Сапожков, набравший 31 очко. В составе «Зенита» больше всех отличился Дмитрий Волков, в активе которого 27 баллов.
После победы «Зенит-Казань» продолжил лидировать в Суперлиге с 39 очками в 15 матчах. Столько же баллов в активе новосибирского «Локомотива», но казанцы сыграли на одну игру меньше и имеют лучшую разницу сетов. Московское «Динамо» занимает четвертую строчку в таблице с 35 очками.
«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8)
Следующий матч «Зенит-Казань» проведет 8 января в Нижнем Новгороде с клубом «Горький» в 17:30 по московскому времени.
