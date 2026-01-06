«Зенит-Казань» сохранил лидерство в Суперлиге, обыграв московское «Динамо»

Казанцы справились с соперником в пяти сетах

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:2 в рамках регулярного чемпионата России по волейболу. Команда Алексея Вербова сохранила лидерство в турнирной таблице Суперлиги.

Казанцы затратили на победу пять сетов — проиграли сопернику в первой и четвертой партии.

Самым результативным игроком встречи стал волейболист «Динамо» Максим Сапожков, набравший 31 очко. В составе «Зенита» больше всех отличился Дмитрий Волков, в активе которого 27 баллов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После победы «Зенит-Казань» продолжил лидировать в Суперлиге с 39 очками в 15 матчах. Столько же баллов в активе новосибирского «Локомотива», но казанцы сыграли на одну игру меньше и имеют лучшую разницу сетов. Московское «Динамо» занимает четвертую строчку в таблице с 35 очками.

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8)

Следующий матч «Зенит-Казань» проведет 8 января в Нижнем Новгороде с клубом «Горький» в 17:30 по московскому времени.



Зульфат Шафигуллин