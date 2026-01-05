В ближайшие дни в Татарстане вновь ожидается метель
План «Буран» в республике продолжает действовать
В ближайшие дни в Татарстан вновь придет метель. План «Буран» в республике продолжает действовать, напомнили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Метель, согласно прогнозу Гидрометцентра республики, ожидается в среду, в некоторых районах — сильная.
Накануне из-за непогоды Татарстан пережил дорожный коллапс. В воскресенье сильный снегопад спровоцировал десятки аварий. В Нижнекамском районе водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, два человека погибли. Под Арском столкнулись восемь машин. Самым массовым стало ДТП на трассе Алексеевское — Альметьевск: 15 машин и четверо погибших.
